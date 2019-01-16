Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 января 2019 года

13:10 | 19.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 18.01.2019г. до 08:00 19.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 136 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 76 противоправных деяний. Из них: один факт умышленного причинения вреда здоровью, один разбой, восемь грабежей, 13 краж, в том числе две квартирные, один факт угона автотранспорта, один факт мошенничества, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе восемь фактов хранения и два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло восемь ДТП с пострадавшими, в которых два человека погибли, ещё восемь человек получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 13 массовых мероприятий, в которых приняло участие 52280 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 1898 сотрудников полиции, 112 представителей частных охранных предприятий, 170 членов ДНД, 137 казаков и 29 сотрудников ОВО Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.