Новости дня
12:40 | 19.01.2019
В Екатеринбурге в связи с подозрением на корь введён карантин ещё в одном доме
«В доме инфекция корь. Проводятся прививки поквартирно», — говорится в объявлении.
Подозрение на эту опасную инфекцию выявлены у маленького ребёнка, живущего в доме. Сейчас ребёнок госпитализирован.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора информацию подтвердили.
«Действительно, есть подозрение на корь у ребенка, проживающего в этом доме. В настоящее время, точно также как и на улице Совхозной, проводятся все необходимые мероприятия, которые необходимы. Идёт работа с жителями дома Проводится поквартирный обход, смотрят, кто не привит, и кто не болел, этим людям ставится прививка», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Напомним, что схожая ситуация возникла ровно неделю назад доме на улице Совхозной на Эльмаше. Там точно также под подозрение на опасную инфекцию попал ребёнок.
© «Вечерние Ведомости»
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