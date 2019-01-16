В Екатеринбурге в связи с подозрением на корь введён карантин ещё в одном доме

12:40 | 19.01.2019

В Екатеринбурге на улице Павла Шаманова в Академическом микрорайоне проводят срочную вакцинацию жителей дома № 9. Многоэтажный дом закрыт на карантин, а на дверях подъезда появилось объявление о том, что в доме корь, и жителям необходимо пройти вакцинацию.



«В доме инфекция корь. Проводятся прививки поквартирно», — говорится в объявлении.



Подозрение на эту опасную инфекцию выявлены у маленького ребёнка, живущего в доме. Сейчас ребёнок госпитализирован.



В пресс-службе управления Роспотребнадзора информацию подтвердили.



«Действительно, есть подозрение на корь у ребенка, проживающего в этом доме. В настоящее время, точно также как и на улице Совхозной, проводятся все необходимые мероприятия, которые необходимы. Идёт работа с жителями дома Проводится поквартирный обход, смотрят, кто не привит, и кто не болел, этим людям ставится прививка», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.



Напомним, что схожая ситуация возникла ровно неделю назад доме на улице Совхозной на Эльмаше. Там точно также под подозрение на опасную инфекцию попал ребёнок.