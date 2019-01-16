В рождественские купели окунулись уже 18 тысяч свердловчан

11:51 | 19.01.2019

Фото: news-easy.ru

Минувшей ночью в купели, оборудованные в водоёмах Свердловской области, окунулись уже 18 тысяч человек, из которых 8 тысяч жители Екатеринбурга. Сотрудники МЧС успокаивают: крещенские купания проходят без происшествий.



- Почти все купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, а также точками с горячими напитками, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - На местах купаний дежурят спасатели, медицинские бригады и сотрудники полиции, безопасность обеспечивают почти 2 тысячи человек.



Вместе с тем, спасатели напоминают о мерах безопасности, которые следует соблюдать при купании. Так, лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, входить в ледяную виду категорически противопоказано.



При этом купаться можно только в местах, специально оборудованных для крещенских купаний. Не разрешается нырять в воду непосредственно со льда - необходимо воспользоваться специально оборудованной лестницей. При купании необходимо соблюдать очерёдность погружения и не создавать тесноты и давки.



Праздник Крещения 19 января готовятся отмечать десятки тысяч жителей Свердловской области.