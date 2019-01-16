Члена хакерской группы Lurk будут судить вместе с остальными пособниками

11:07 | 19.01.2019

Уголовное дело члена хакерской группировки Lurk Константина Мельника объединили с делом его пособников. Такое решение приняла судья Кировского районного суда Екатеринбурга Екатерина Иванченко. Она же рассматривает и дело других членов группировки – Козловского, Попова, Ерёмина, Борисенко, Виноградова, Гуляева, Сапегина и других. Всего на скамье подсудимых, которым вменяется сразу несколько статей УК РФ, 22 человека. Первое заседание назначено на 22 января.



Напомним, что хакерской группировке Lurk вменяется похищение около 1,2 млрд рублей из коммерческих компаний. Правоохранители изначально выделили дело Константина Мельника (работал под ником Tester) в отдельное делопроизводство в связи заключением с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако затем Мельник заявил об отказе от сделки со следствием, в связи с чем суд прекратил особый порядок судебного разбирательства и вернул дело в прокуратуру. В конце декабря 2018 года материалы уголовного дела вновь поступили в Кировский районный суд Екатеринбурга, судье Екатерине Иванченко, которая решила его объединить с делом других участников группы.



В зависимости от роли каждого им инкриминируется мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц, организация либо участие в преступном сообществе, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, неправомерный доступ к компьютерной информации.



30 октября 2018 года суд вынес приговор другому участнику хакерской группировки «Лурк» Игорю Маковкину. Суд приговорил его к 5 годам колонии.



Следствие по делу вел Главный следственный департамент МВД РФ.