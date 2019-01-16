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10:18 | 19.01.2019

Фото: Е1

Этой ночью в центре Екатеринбурга загорелся ресторан Grand Урюк

Сегодня ночью в самом центре Екатеринбурга – на Сакко и Ванцетти, 64 – загорелся ресторан «Grand Урюк». Помещение резко наполнилось дымом, и всех 35 гостей пришлось эвакуировать на улицу.

— В вентиляционной шахте что-то хлопнуло, потом появился дым, — рассказал один из посетителей ресторана.

Как позже выяснилось, возгорание произошло из-за жировых отложений в вентиляционной шахте. Следовательно, очаг возгорания был на кухне. Каким образом жир, осевший в вентиляции, так стремительно загорелся, а главное из-за чего, ещё предстоит выяснить. На место прибыл глава городской службы пожаротушения и 4 пожарных машины, но их помощь не понадобилась – персонал ресторана ликвидировал огонь до приезда спасателей.

— Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и оперативно организовать эвакуацию людей. Пострадавших в результате происшествия нет. Прибывшие пожарные установили, что в вентиляционной камере произошло возгорание жировых отложений на площади 2 кв.м, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. — Возгорание потушено персоналом до прибытия пожарных с помощью огнетушителей. Пожарные обследовали все помещения административного здания и кровлю, организовали проветривание помещений.

За последние полгода ресторан «Grand Урюк» горит уже второй раз. Первый пришёлся на лето. Тогда огонь испепелил летнюю веранду заведения.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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