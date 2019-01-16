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20:04 | 18.01.2019
Уральская нойз-роковая группа «Любимые песни Настиного кота», солиста которой отказались поместить в психбольницу, выпустила новый альбом
В основу музыкально-поэтического эксперимента в области тяжёлого звука вошла композиция «Спаси меня, Путин», которую олеголегович приурочил, что следует из названия, к оглашению результатов выборов президента России, которые состоялись 18 марта 2018 года. На правах самого первого трека песня дала вектор развития остальным композициям альбома.
«Это своего рода ирония по поводу пребывания президента демократического государства на своём посту такое длительное время. Если руководитель страны находится у власти так долго, то надо полагать, что он не только избранный, но и помазанный», – поясняет олеголегович.
«Ядро», в отличие от первого альбома ЛПНК «Trip to Iran», содержит гораздо больше обсценной лексики. Впрочем, это оправдано не менее тяжёлым звуком.
«Вместе с утяжелением звука мы решили добавить агрессии и в поэтическую составляющую. А обсценная лексика эту составляющую усиливает. Но содержание этих песен нисколько не отражает нашего объективного состояния, являясь в некотором роде фантазией по поводу нашего состояния внутреннего», – добавляет олеголегович.
Отметим, что в названии альбома лежит омонимичная конструкция. Так, в переводе названия альбома на английский – «Core» – это не только ядро как таковое, но и обширная область жанров тяжёлой музыки.
Альбом включает в себя 7 композиций в придуманном ЛПНК жанре электрик декс кор. Такое название, по мнению состава группы, характеризует пережитый ими богатый жизненный опыт.
Подробнее ознакомиться с творчеством группы можно здесь.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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