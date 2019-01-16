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19:10 | 18.01.2019
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следователи оценили убийцу свердловских бабушек в три миллиона рублей: на его счету более тридцати преступлений
Согласно материалам дел, имеющихся у Свердловского следственного ведомства, преступления совершались в 2011 – 2012 годах. Всего за один год насильник умертвил более 30 женщин от 75 до 90 лет. Следователи уверяют: убийца может быть только один, так почерк убийств и даже биоматериалы, оставленные на местах преступления, совпадают во всех трёх регионах, где были совершены убийства. Преступник даже дома выбирал однотипные – «хрущёвки».
Пользуясь доверием пожилых женщин, убийца проникал в квартиры бабушек под видом сотрудника ТСЖ или социальных служб, а затем душил их. Следователи отмечают: похищение имущества приоритетным не является.
ходе анализа уголовных дел установлено, что подозреваемый – мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения, при этом физически развит. Помимо этого известно, что злоумышленник – городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей, имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия, а также среднее образование.
В настоящее время все несколько десятков преступлений остаются нераскрытыми. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск злоумышленника. В материалах дела имеется видеозапись с изображением потенциального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв, а также его фоторобот, составленный свидетелем.
По данным СК РФ по Свердловской области, в результате исследования вещественных доказательств получен генетической профиль одного и того же мужчины в следах пота на платке и зажигалке, изъятых с мест убийств двух престарелых женщин, совершенных в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в 2012 году, который совпадает с ДНК, полученными с мест убийств женщин в Приволжье.
Уточняется, что следствие гарантирует конфиденциальность всем обратившимся с помощью в установлении личности мужчины.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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