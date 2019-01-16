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18:48 | 18.01.2019
Фото: weburg.net
Куда уходят деньги? Неделя обслуживания ледового городка обходится администрации Екатеринбурга в 520 тысяч рублей
«Изначально у нас было заключено соглашение об обслуживании ледового городка до 20 января, но, согласно постановлению главы города Александра Высокинского, площадка должна функционировать на неделю дольше. В ближайшее время мы заключим дополнительное соглашение с подрядчиком до 27 января. Именно в этот день ледовый городок с большой долей вероятности завершит свою работу», – рассказал руководитель дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков.
Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, недельное обслуживание ледового городка на площади 1905 года обойдется городскому бюджету в 520 тысяч рублей. Торги пройдут в форме закупки у единственного исполнителя. За эту сумму подрядчик должен обеспечить площадку обслуживающим персоналом. Понадобятся семь охранников, три уборщицы, два электрика, два реставратора и один администратор.
Демонтаж ледового городка начнётся 28 января и продлится до 3 февраля. Такие сроки указаны в вышеупомянутом постановлении, подписанном Александром Высокинским в ноябре прошлого года. Однако ранее глава уральской столицы в беседе с журналистами обмолвился о том, что ледовый городок на площади 1905 года продержится до 1 марта.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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