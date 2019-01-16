Администрация Екатеринбурга тверда как кремень: возвращать 024 маршрут никто не собирается

18:27 | 18.01.2019

Фото: екатеринбург.рф

Мэрия Екатеринбурга в лице главы комитета по транспорту Игоря Федотова заявила сегодня, что возвращать отменённый с 1 января 024 маршрут микроавтобуса не собирается. Накануне в городскую администрацию приходили несколько групп горожан, выступающих за возвращение маршрута, соединяющего два отдалённых микрорайона уральской столицы, – Сортировку и Вторчермет – но на восклицания недовольных пассажиров у администрации ответ один: «Без него можно и обойтись».



По словам Игоря Федотова, мэрия долго изучала 024 маршрут и целесообразность его существования и пришла к выводу, что его пассажиропоток не так уж и велик, поэтому от отмены микроавтобусов никто не пострадает.



«Контракт с перевозчиком 1 января закончился, и работа была приостановлена. Вчера к нам приходило несколько групп [горожан, выступающих за возвращение маршрута], мы спрашивали, кто, откуда и как часто добирался, у нас получилось более 20 вопросов. Сегодня мы работаем с этими вопросами и по результатам анализа выработаем какие-то решения», — заявил Федотов. Сроки подготовки этого решения он не назвал.

Накануне городская администрация получила больше тысячи подписей горожан за сохранение маршрута. Однако ясно, что возвращать 024 маршрут мэрия не собирается.



По словам Федотова, перевозчик на маршруте завышает цифры пассажиропотока и его заявления о 9 тысяч перевозок в день не соответствуют действительности. Сколько же реально людей пользовались маршрутом и сколько денег мэрия тратила на него из бюджета, Федотов прямо не сказал, заметив, что перевозчик получал денег «больше, чем остальные».



В настоящее время альтернативу 024 автобусу не придумали, и до лета горожанам, живущим на Вторчермете или Сортировки придётся добираться друг до друга с пересадками. Однако известно, что запуск новой маршрутной сети общественного транспорта запланирован на 1 июля. Какие ещё городские маршруты исчезнут, - станет известно ближе к делу.



Но уже понятно, что новая транспортная схема работает по принципу увеличения числа пересадок горожанами между максимально прямыми высокочастотными маршрутами. То, что маршрут 024 отменили до внедрения новой сети, Федотов объяснил тем, что пока администрация работает со старой сетью и между этими событиями нет прямой связи.