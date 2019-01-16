На Урале впервые провели операцию по одновременному удалению двух опухолей

17:28 | 18.01.2019

Онкологи Екатеринбурга впервые на Урале провели сложнейшую операцию по единовременному удалению опухоли в легком и головном мозге. Специалисты работали более четырех часов. Сейчас пациент уже выписан и находится под наблюдением врача.



Как отметил заведующий торакальным отделением онкодиспансера Максим Руденко, в данном случае, чтобы исключить риски, необходимо было удалить обе опухоли.



«В анамнезе пациента успешно купированный рак гортани. В конце прошлого года мы обнаружили у него прогрессирующие злокачественные опухоли в легком и головном мозге. Удаление лишь одной опухоли во время первого этапа могло исключить возможность удаления второй: мы учитывали большой риск послеоперационных осложнений, а также рост злокачественного образования во время реабилитации после первой операции», - рассказал медик.