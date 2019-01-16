ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Академика Бардина, где пострадала пенсионерка

16:12 | 18.01.2019

отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

ГИБДД Екатеринбурга ищет виновника и очевидцев ДТП, произошедшего днем, около 12:00, 29 декабря на улице Академика Бардина, напротив дома № 42.



Известно, что неустановленный автомобиль (предположительно, белая ГАЗель) сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Она пересекала проезжую часть на зеленый свет.



Пенсионерка получила ушибы. Водитель довез ее до дома и уехал. Женщине же пришлось обратиться в травматологию.



Всех, располагающий информацией о ДТП, просят обращаться в ГИБДД по телефонам: +7-902-877-55-50 либо «02». Конфиденциальность гарантируется.