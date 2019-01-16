Новости дня
16:12 | 18.01.2019
отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга
ГИБДД ищет очевидцев ДТП на улице Академика Бардина, где пострадала пенсионерка
Известно, что неустановленный автомобиль (предположительно, белая ГАЗель) сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Она пересекала проезжую часть на зеленый свет.
Пенсионерка получила ушибы. Водитель довез ее до дома и уехал. Женщине же пришлось обратиться в травматологию.
Всех, располагающий информацией о ДТП, просят обращаться в ГИБДД по телефонам: +7-902-877-55-50 либо «02». Конфиденциальность гарантируется.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:40 | 18.01.2019
Благодаря федеральным средствам объемы расселения аварийного жилья в Прикамье значительно увеличатся
15:59 | 18.01.2019
Госавтоинспекция Зауралья: количество аварий на участках, где используются камеры, сократилось
15:50 | 18.01.2019
Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса Екатеринбург-Нячанг
15:18 | 18.01.2019
Жителям дома в Соликамске вернут 115 тысяч за электричество
15:16 | 18.01.2019
Екатеринбуржца, не желавшего платить за проезд и разбившего стекло в автобусе, оштрафовали
14:50 | 18.01.2019
Девятиклассники Пермского края готовятся сдавать итоговое собеседование по русскому языку
14:35 | 18.01.2019
В Перми будет усилен контроль за уборкой снега во дворах и на улицах
14:00 | 18.01.2019
На одном из екатеринбургских предприятий погасили крупную задолженность по зарплате
13:31 | 18.01.2019
Министр образования и науки Пермского края расскажет о ЕГЭ-2019
13:20 | 18.01.2019
После пожара в центре Перми возбуждено уголовное дело
13:11 | 18.01.2019
Свердловское МинЖКХ заявило о необходимости увеличить количество мусорных контейнеров
13:03 | 18.01.2019
В Пермь придут снегопады, а затем похолодание
12:50 | 18.01.2019
Евгений Куйвашев в составе российской делегации посетил Сербию
12:46 | 18.01.2019
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам перейти на электронный документооборот
12:44 | 18.01.2019
В Крещение синоптики обещают в Курганской области хорошую погоду
12:39 | 18.01.2019
В Шадринском районе пенсионерка угодила в больницу по вине водителя кроссовера Mitsubishi
12:37 | 18.01.2019
На выставке «Образование и карьера» прошла педагогическая гостиная
12:30 | 18.01.2019
В Екатеринбурге ищут пострадавших от уличного мошенника. ФОТО
12:14 | 18.01.2019
Связисты составили топ стран, где в новогодние праздники отдыхали уральские бизнесмены
11:32 | 18.01.2019
Директор ЦПКиО Екатеринбурга генерал Шадрин увольняется
10:38 | 18.01.2019
Роспотребнадзор Зауралья назвал крещенские проруби с безопасной водой
10:33 | 18.01.2019
В Ачите женщину-инвалида вычеркнули из очереди на получение квартиры
10:17 | 18.01.2019
На улице Краснолесья в Екатеринбурге ночью сгорела Toyota RAV4
07:24 | 18.01.2019
Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл московскому «ЦСКА» 3:0
19:37 | 17.01.2019
Известный уральский адвокат получил всероссийское признание