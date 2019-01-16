Транспортная прокуратура проверяет задержку рейса Екатеринбург-Нячанг

15:50 | 18.01.2019

tourua.com

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейса Екатеринбург-Нячанг авиакомпании Royal Flight.



Напомним, самолет с туристами должен был вылететь 17 января в 21:05, но в итоге пассажиры прождали более шести часов. На рейс зарегистрировались 329 пассажиров, в том числе 29 детей.



«По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, защите прав потребителей, о лицензировании», - сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.