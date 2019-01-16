В Екатеринбурге подали заявку на проведение референдума по «храму-на-драме»

15 января противники строительства храма Святой Екатерины у Театра драмы в Екатеринбурге подали в избирком ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению городского референдума. Активисты хотят защитить от застройки не только сквер у Театра драмы, но и все парки и скверы, расположенные в Екатеринбурге. Поэтому на референдум предлагается вынести вопросы, которые звучат следующим образом:По словам председателя горизбиркома Ильи Захарова, решение по ходатайству будет принято ориентировочно 29 января. Если его одобрят, то противники храма смогут приступить к сбору подписей. Для объявления референдума необходимо почти 54 тысячи подписей.Напомним, что изначально храм планировали построить в акватории Городского пруда на насыпном острове, но из-за недовольства жителей место строительства перенесли на площадку перед Театром драмы. Теперь противники храма выступают против вырубки деревьев в сквере ради строительства, так как в городе и так немного мест для прогулок.