На одном из екатеринбургских предприятий погасили крупную задолженность по зарплате

14:00 | 18.01.2019

om1.ru

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры в полном объеме погашена задолженность по зарплате перед работниками предприятия ООО «Завод ВЕК», об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Напомним, что нестабильная ситуация с выплатой зарплаты на предприятии наблюдается с июля 2018 года. Так, в декабре задолженность перед 43 сотрудниками составляла более 2,7 млн рублей.



Кроме того, по факту неполной выплаты зарплаты возбуждено уголовное дело.