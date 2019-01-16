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14:00 | 18.01.2019
om1.ru
На одном из екатеринбургских предприятий погасили крупную задолженность по зарплате
Напомним, что нестабильная ситуация с выплатой зарплаты на предприятии наблюдается с июля 2018 года. Так, в декабре задолженность перед 43 сотрудниками составляла более 2,7 млн рублей.
Кроме того, по факту неполной выплаты зарплаты возбуждено уголовное дело.
© «Вечерние Ведомости»
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