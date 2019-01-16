Свердловское МинЖКХ заявило о необходимости увеличить количество мусорных контейнеров

13:11 | 18.01.2019

gig26.ru

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области рекомендовало органам местного самоуправления увеличить число мусорных площадок и контейнеров в соответствии с потребностями жителей.



Напомним, что с нового года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой транспортировкой и утилизацией отходов должен региональный оператор (в Свердловской области конкурс выиграли ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис»).



Как отметил глава областного МинЖКХ Николай Смирнов, первый анализ работы показал, что переполненность контейнеров часто связана не с тем, что мусор редко вывозят, а с недостаточностью площадок и контейнеров.



«Когда на четыре многоквартирных дома установлено два контейнера, каждый из нас понимает, что этого явно недостаточно. Чтобы они не переполнялись, вывозить их потребуется как минимум два раза в день, а это, не только невозможно, но и достаточно затратно. Во избежание таких ситуаций муниципалитетам следует еще раз детально изучить положение дел и там, где это необходимо, закупить и разместить дополнительные контейнеры. Это, равно как и решение вопроса с количеством, локацией и оборудованием мусорных площадок, их организационная и финансовая обязанность. Ответственность регоператора в отношении ТКО наступает с момента погрузки отходов в мусоровоз», - сказал Смирнов.



Кроме решения вопроса с количеством контейнеров, МинЖКХ напоминает местным властям о необходимости утверждения графиков вывоза мусора из частного сектора и сельских территорий. Эта информация должна быть доведена до жителей.