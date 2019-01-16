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13:11 | 18.01.2019
gig26.ru
Свердловское МинЖКХ заявило о необходимости увеличить количество мусорных контейнеров
Напомним, что с нового года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой транспортировкой и утилизацией отходов должен региональный оператор (в Свердловской области конкурс выиграли ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис»).
Как отметил глава областного МинЖКХ Николай Смирнов, первый анализ работы показал, что переполненность контейнеров часто связана не с тем, что мусор редко вывозят, а с недостаточностью площадок и контейнеров.
«Когда на четыре многоквартирных дома установлено два контейнера, каждый из нас понимает, что этого явно недостаточно. Чтобы они не переполнялись, вывозить их потребуется как минимум два раза в день, а это, не только невозможно, но и достаточно затратно. Во избежание таких ситуаций муниципалитетам следует еще раз детально изучить положение дел и там, где это необходимо, закупить и разместить дополнительные контейнеры. Это, равно как и решение вопроса с количеством, локацией и оборудованием мусорных площадок, их организационная и финансовая обязанность. Ответственность регоператора в отношении ТКО наступает с момента погрузки отходов в мусоровоз», - сказал Смирнов.
Кроме решения вопроса с количеством контейнеров, МинЖКХ напоминает местным властям о необходимости утверждения графиков вывоза мусора из частного сектора и сельских территорий. Эта информация должна быть доведена до жителей.
© «Вечерние Ведомости»
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