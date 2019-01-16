Крупную партию игрушек из Китая конфисковали екатеринбургские таможенники

Екатеринбургская компания пыталась ввезти партию игрушек из Китая – сотни кукол, наборов для плетения браслетов, пластмассовых машин, роботов, детских железных дорог и наборов солдат, которые сейчас, вероятно, уже не попадут на прилавки магазинов. Фуры с продукцией успели пересечь границу и доехать до Урала, после чего бизнесмены подали декларацию на товары в Уральскую электронную таможню, но при обработке данных была выявлена высокая вероятность нарушения таможенного законодательства.Инспекторы Верх-Исетского таможенного поста Екатеринбургской таможни досмотрели партию игрушек и выяснили, что фактически груз сильно отличается от заявленного в декларации. Сведения о количестве товара занижены в три раза. Таможенники изъяли более 7 тысяч незадекларированных игрушек. Теперь незадекларированный товар ждет конфискация, а предпринимателя – крупный штраф за недостоверное декларирование товаров, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.