Евгений Куйвашев в составе российской делегации посетил Сербию

Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

Накануне, 17 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в составе российской делегации, возглавляемой президентом России Владимиром Путиным, посетил Сербию. В рамках переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.Отметим, что Куйвашев является членом совета глав субъектов России при Министерстве иностранных дел. Свердловская область готова сотрудничать с Сербией по ряду направлений. Так, уральские предприятия могут поставлять в Сербию металлургическую продукцию. Из Сербии можно привозить сельскохозяйственную продукцию.