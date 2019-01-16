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12:46 | 18.01.2019
В павильоне около Южного автовокзала в Екатеринбурге школьнику продали пиво
Как стало известно veved.ru, были выявлены нарушения в павильоне около Южного автовокзала на Щорса,92. Реализатор киоска продала подростку бутылку пива, ей грозит крупный штраф.
Отметим, что предпринимательскую деятельность в данной торговой точке осуществляет ООО «Крестина». Накануне в СМИ появилась информация, что в другом павильоне данной компании, расположенной на Щорса,24 полицейские 31 декабря также проводили проверку, после чего бизнесмены решили обвинить стражей порядка во внеслужебном поведении (читать здесь), однако сведения не подтвердились.
Информацию о продаже пива подростку veved.ru подтвердили в УМВД Екатеринбурга.
«Накануне в дежурную часть отдела полиции №5 УМВД России по г.Екатеринбургу поступило сообщение о продаже несовершеннолетним алкоголя в торговом павильоне на улице Щорса. Сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий. Информация подтвердилась. 17 января в рамках операции «Контрольная закупка» сотрудники подразделений ОЭБиПК городского УМВД и ПДН отдела полиции №5 выявили факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. 15-летнему подростку без лишних вопросов продали пиво. После чего в ситуацию вмешались полицейские. Представившись, сотрудники полиции объяснили продавцу, что она совершила административное правонарушение, продав алкоголь подростку, даже не спросив у него документы», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В ведомстве добавили, что в отношении реализатора возбуждено административное производство по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Организатор предпринимательской деятельности установлен.
© «Вечерние Ведомости»
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