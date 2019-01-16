В Екатеринбурге ищут пострадавших от уличного мошенника. ФОТО

12:30 | 18.01.2019

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

6 сентября 2018 года в Екатеринбурге задержали 32-местного жителя: его подозревают в мошенничестве, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, возбуждено уголовное дело.



По предварительной информации, злоумышленник знакомился на улице с людьми и просил деньги, которые якобы нужны ему, чтобы получить доступ к крупному, но заблокированному банковскому счету. Мужчина, в свою очередь, обещал прохожим процент от суммы - от одного миллиона рублей и более.



Удивительно, но мошенник смог найти несколько доверчивых граждан. Так, один из пострадавших – 14-летний подросток - передал подозреваемому более 700 тысяч рублей, которые взял из родительских сбережений.



Полиция разыскивает других возможных пострадавших. Всех, кто узнал мужчину на фото, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-14-85 (следствие), (343)294-14-94, (дежурная часть) либо «02».