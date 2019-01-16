Директор ЦПКиО Екатеринбурга генерал Шадрин увольняется

11:32 | 18.01.2019

Фото: 66.ru

В Екатеринбурге директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин написал заявление об увольнении, об этом он сообщил городу через свою страницу в Facebook.



«Срочная новость! Получил предложение, от которого не смог отказаться! Написал заявление на увольнение с 21 января. Ура! Встречу день рождения свободным от всех обязательств!» — написал он.



Кто будет руководить ЦПКиО вместо Романа Шадрина, пока не известно.



Напомним, что контракт с Шадриным истек еще весной прошлого года, после чего администрация Екатеринбурга заключила с ним дополнительное соглашение до конца ноября 2018 года. Власти города отмечали, что новый директор будет определён на конкурсной основе, но конкурс так и не был объявлен.