В Екатеринбурге за горожанами возле проруби будут наблюдать полицейские и медики

11:18 | 18.01.2019

Обеспечивать порядок в местах массовых крещенских купаний в Екатеринбурге будут более 100 полицейских, а также сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и представителей добровольных дружин. Всего в Екатеринбурге подготовлены для желающих окунуться в ледяную воду 22 купели. Все они должным образом обследованы и проверены полицейскими, спасателями и медиками. Кроме сотрудников полиции, возле купелей будут дежурить представители МЧС и бригады «скорой помощи». Планируется, что в проруби в Крещение окунутся, приблизительно, до 5 тысяч екатеринбуржцев.



Также сотрудники полиции в ночь с 18 на 19 января будут дежурить у православных храмов города, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Обеспечивать безопасность дорожного движения возле храмов, церквей и вблизи мест проведения традиционных обрядов купания будут и сотрудники ГИБДД.