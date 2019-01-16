В Нижнем Тагиле за взятку в 1,8 тысячу рублей будут судить участкового врача

10:18 | 18.01.2019

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера (замещающего должность участкового врача-терапевта) местной поликлиники. Женщина обвиняется в мелком взяточничестве, а также в служебном подлоге.



По версии следствия, в период с июля по август 2017 года фельдшер, замещающий должность участкового врача-терапевта по просьбе двух обратившихся к ней жителей города оформила два листа нетрудоспособности, внеся в них заведомо ложные сведения о наличии у них заболевания, предоставляющего право временного освобождения от работы. За выдачу листов нетрудоспособности она получила взятку в размере 1,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила. Врачу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

