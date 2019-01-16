На улице Краснолесья в Екатеринбурге ночью сгорела Toyota RAV4

10:17 | 18.01.2019

Фото: E1.RU

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, прошедшей ночью в Екатеринбурге на улице Краснолесья сгорел автомобиль «Toyota RAV4». Сообщение о возгорании поступило в 03:29. К месту возгорания автомобиля выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был потушен в течение 3-х минут, однако автомобиль сгорел полностью. Площадь пожара составила 5 кв. м.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что на место выезжала следственно-оперативная группа полиции, был проведен осмотр места происшествия, опрошен водитель автомобиля. По данному инциденту полицией проводится проверка, в рамках которой также будут изъяты записи с камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, возгорание началось внутри салона. Окончательные выводы о причинах произошедшего будут известны в ходе пожарно-технической экспертизы.