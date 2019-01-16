Свердловские судебные приставы нашли ребенка, незаконно вывезенного в Белоруссию

09:50 | 18.01.2019

Фото: сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области

Судебные приставы Свердловской области нашли в Белоруссии 4-ех летнего мальчика, которого у отца забрала мать и незаконно вывезла за пределы Российской Федерации. В ходе разыскных мероприятий было установлено, что мать вывезла ребенка из нашей страны на проживание к бабушке.



Данные о местонахождении ребенка были переданы отцу ребенка. В ближайшее время мужчина обратится в суд с ходатайством о возможности действия решения российского суда на территории другого государства и отправится в республику Беларусь, чтобы встретиться с сыном, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.