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07:24 | 18.01.2019
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл московскому «ЦСКА» 3:0
«В первый период мы играли по заданию. Желали, что будет в атаке такой серьезный напор. Выдержали его, в принципе. Второй период, к сожалению, провалили. «Спасибо» вашему вратарю, нас держал все время в игре. Огромные претензии по игре в атаке к нашим нападающим и защитникам. Очень мало бросков в завершающей стадии»,- прокомментировал ход игры во время послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.
Напомним, следующий матч команда проведёт в Екатеринбурге на домашней арене 22 января с челябинским «Тракторам» в 19:00.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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