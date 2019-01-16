Екатеринбургский «Автомобилист» всухую проиграл московскому «ЦСКА» 3:0

07:24 | 18.01.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Вчера, 17 января, екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» в Москве проиграла в матче против местного «ЦСКА». К финальной сирене счёт на табло показывал 3:0.



«В первый период мы играли по заданию. Желали, что будет в атаке такой серьезный напор. Выдержали его, в принципе. Второй период, к сожалению, провалили. «Спасибо» вашему вратарю, нас держал все время в игре. Огромные претензии по игре в атаке к нашим нападающим и защитникам. Очень мало бросков в завершающей стадии»,- прокомментировал ход игры во время послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.



Напомним, следующий матч команда проведёт в Екатеринбурге на домашней арене 22 января с челябинским «Тракторам» в 19:00.