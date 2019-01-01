В Екатеринбурге на бригаду энергетиков напали неизвестные с пистолетом

18:28 | 17.01.2019

В Екатеринбурге 17 января на Сортировке совершено нападение на бригаду энергетиков АО «ЕЭСК» (дочернее предприятие ОАО «МРСК Урала»), выполнявшую работы по отключению самовольно подключенных к электросетям объектов. Как сообщает пресс-служба компании, электромонтеры в сопровождении сотрудников ЧОП выполняли работы на улице Маневровой по отключению промышленной базы, незаконно потребляющей электроэнергию уже не первый год.



К месту выполнения работ подъехали двое неизвестных, которые начали провоцировать конфликт и требовать восстановить электроснабжение базы. Один из них ударил охранника по лицу, в это же время второй мужчина, предположительно, из травматического пистолета произвел 4 выстрела в другого сотрудника ЧОП, причинив ему телесные повреждения. После этого неизвестные скрылись с места преступления на автомобиле. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 10. Проводится проверка, по результатам которой ожидается принятие решения о возбуждении уголовного дела. Один из пострадавших госпитализирован.



«Сотрудники полиции территориального отдела №10 УМВД по г. Екатеринбургу проводят проверку, а также устанавливают причастных к данному инциденту лиц. В настоящее время сыщики уголовного розыска выясняют, могли ли иметь к этому ЧП отношение сотрудники предприятий, расположенных на территории базы, которые имеют долги за электроэнергию», - прокомментировал данную ситуацию официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.