ЕМУП «Гортранс» потребовало от мэрии треть миллиарда рублей

18:14 | 17.01.2019

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ныне ЕМУП «Городской транспорт») обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Администрации Екатеринбурга о взыскании 333 миллионов рублей. Сегодня, 17 января, состоялось предварительное судебное заседание по делу. По данным veved.ru, предъявляемая сумма связана с образованием убытков по перевозке льготных категорий граждан.



Аналогичный иск транспортники подавали в Свердловский арбитражный суд в декабре 2017 года, требуя взыскать с мэрии 502,6 миллиона рублей (убытки, связанные с перевозкой льготных категорий граждан за 2014 год), но тогда стороны заключили мировое соглашение. По мировому соглашению чиновники обязали выплатить ЕМУП «ТТУ» сумму в размере 241 миллион рублей в срок до 31 марта 2019 года четырьмя траншами по 60,3 миллионов рублей.