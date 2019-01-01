В Екатеринбурге из-за карантина по гриппу закрывают больницы

16:59 | 17.01.2019

Фото: stnmedia.ru

В уральской столице несколько медицинских учреждений закрыли на карантин из-за гриппа.



На сегодняшний день, на карантин закрылись городские больницы №33 и №40, а также Областная детская клиническая больница. Помимо этого министерство здравоохранения разослало по всем городским больницам распоряжение о запрете посещать стационары людям с признаками ОРВИ. Такие меры предприняли с целью ограничения эпидемического распространения заболеваемости.



Напомним, что в этом году, по наблюдениям врачей, уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области значительно превысил средний. По состоянию на 11 января в регионе зарегистрировано 32,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в Екатеринбурге отмечено 18,2 тыс. случаев заболевания. Помимо этого за неделю с 7 по 13 января наблюдается 965 случаев с предварительным диагнозом «пневмония».