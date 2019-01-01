«Умкин день» пройдёт в зоопарке Екатеринбурга в ближайшее воскресенье

16:39 | 17.01.2019

Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Ежегодный праздник – «Умкин день», посвящённый белому медведю перебравшемуся в Екатеринбург с Чукотки, пройдёт в зоопарке Екатеринбурга в ближайшее воскресенье, 20 января.



Как сообщает пресс-служба зоопарка, в этот день Умку порадуют специально приготовленным ледяным тортом. Гостей праздника, пришедших в этот день в зоопарк, ждут игры и конкурсы «По следам белого медведя».



Точного дня рождения Умки, на самом деле никто не знает, предположительно он родился в конце декабря – начале января 1996 года. Умка остался без матери, когда ему было девять месяцев, что случилось с медведицей, тоже никто не знает. От смерти медвежонка спасли жители посёлка Биллингс на мысе Шмидта. Первое время его подкармливали местные жители, но со временем встал вопрос о переезде. Оставлять взрослеющего медведя в посёлке было нельзя, и вернуть в природу тоже не возможно, так как жить и охотиться самостоятельно Умка не научился. Так в 1998 году он и попал в Екатеринбург, перебравшись с Чукотки.