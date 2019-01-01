Уральцу присудили 480 часов обязательных работ за кражу денег у ветерана

15:55 | 17.01.2019

Фото: stav.aif.ru

Оконщик из Екатеринбурга, обокравший ветерана, получил 480 часов обязательных работ, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Мужчина раньше работал в компании, которая занимается установкой окон и менял пенсионеру оконные ручки. Спустя некоторое время он пришёл к ветерану якобы проверить вентиляцию. Оконщик выпроводил из комнаты ветерана и вытащил из его кошелька 10 тысяч рублей, не заметив что в квартире установлена камера, а затем вернулся к нему через месяц и украл ещё 4 тысячи.



Теперь уральцу придётся отработать 480 часов бесплатно.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу отметили, что в рамках расследования уголовного дела следственным подразделением территориального ОВД удалось доказать причастность задержанного к двум эпизодам противоправной деятельности. Съемки с камеры видеонаблюдения были приобщены к материалам уголовного дела. Мужчина полностью сознался и раскаялся в содеянном и пообещал в полном объеме компенсировать причиненный ветерану ущерб.