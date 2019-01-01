Пьяный житель Кировграда, придя за чужим ребёнком в детский сад, устроил дебош

15:38 | 17.01.2019

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области, в Кировграде задержан 29-летний мужчина, пытавшийся в состоянии алкогольного опьянения забрать ребёнка из детского сада, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Свердловской области.



Как говорится в сообщении, житель Кировграда в состоянии алкогольного опьянения пришел в один из детсадов города за ребёнком. Самое интересное было в том, что забрать он собирался не своего ребёнка, а ребенка своих знакомых, которые попросили его об этом. Безусловно, что сотрудники дошкольного учреждения, видя, в каком состоянии находится мужчина, отказали ему. После чего мужчина повёл себя неадекватно, и устроил дебош в детском саду. Работникам детсада не оставалось ничего другого, кроме как вызвать полицию.



Прибывшая в дошкольное учреждение инспектор подразделения по делам несовершеннолетних потребовала от гражданина уйти. Но в ответ, в присутствии сотрудников садика, услышала грубую нецензурную брань в свою сторону. Инспектор вызвала подкрепление, а приехавший наряд забрал агрессивно настроенного дебошира в райотдел.



По факту оскорбления представителя власти возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.