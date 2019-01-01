В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТРЦ «Мега» из-за пожарной сигнализации

15:30 | 17.01.2019

Фото очевидев

Из ТРЦ «Мега» сегодня днём эвакуировали покупателей и сотрудников магазинов. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области объяснили, что персонал, согласно инструкции, эвакуировал всех, кто находился в магазине из-за срабатывания пожарной сигнализации.



Специалисты провели проверку, однако возгорания обнаружено не было, сейчас сотрудники магазина пытаются установить, по какой причине сработала сигнализация.



На данный момент торговый центр работает в обычном режиме.