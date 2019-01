Каждые три минуты в салонах связи на Урале продают 4G-смартфон

15:16 | 17.01.2019

В прошедшем году уральцы покупали 4G-смартфоны со скоростью один гаджет каждые три минуты. Застрахован от кражи, механических повреждений и попадания жидкости внутрь был каждый пятый телефон – это на треть выше, чем годом ранее. Таковы итоги продаж в собственной рознице компании «МегаФон».



Скоростной LTE поддерживают каждые 9 из 10 купленных устройств за 2018 год. Популярность связана с расширением ассортимента и первоочередным запросом покупателей на самый быстрый интернет.



Из салонов связи уральцы чаще всего уходили домой с продукцией Samsung. На этот бренд приходится 35% от всех реализованных смартфонов. Далее идут устройства Vertex (15%), Xiaomi (11%) и Apple (10%), Honor (5%).



Екатеринбург стал городом-лидером по числу проданных телефонов с поддержкой сети четвертого поколения за прошедший год. Именно здесь был куплен каждый шестой девайс. Далее идут Сургут, Пермь, Челябинск и Тюмень.



«Ассортимент гаджетов невероятно широк, и каждый может найти себе идеальный вариант по функциональности и цене. В наших салонах и интернет-магазине представлено почти 190 моделей смартфонов. Большинство поддерживает самый быстрый интернет 4G, а стоимость начинается от 3990 рублей», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



Топ самых продаваемых смартфонов 2018 года в ритейле «МегаФона» на Урале:



От 5 000 до 10 000 рублей

• Xiaomi Redmi Note 5A

• Samsung Galaxy J3

• Samsung Galaxy J5

• Samsung Galaxy J1

• Honor 7A



От 10 000 до 20 000 рублей

• Apple iPhone SE

• Samsung Galaxy A5

• Samsung Galaxy J3

• Samsung Galaxy A6

• Samsung Galaxy J5



От 20 000 до 30 000 рублей

• Apple iPhone 6

• Samsung Galaxy A8

• Samsung Galaxy A8 Plus

• Apple iPhone 6S

• Huawei Mate 20 Lite



От 30 000 до 50 000 рублей

• Apple iPhone 7 32GB

• Apple iPhone 8 64GB

• Samsung Galaxy S8

• Samsung Galaxy S7 Edge

• Apple iPhone 7 128GB



От 50 000 рублей

• Apple iPhone X 64GB

• Apple iPhone 8 Plus

• Samsung S9

• Samsung S9 Plus

• Apple iPhone X 256GB