В Свердловской области оборудуют 152 купели для крещения

14:02 | 17.01.2019

Фото: cheltv.ru

На крещение для свердловчан будут оборудованы 152 купели в водоёмах.



В Екатеринбурге будет оборудована 31 купель на 12 водоёмах. Больше всего прорубей будет находиться на озере Шарташ, там оборудуют 15 купелей. В местах организованных купаний будут работать медики, спасатели, полиция и общественники, также будут установлены 134 пункта обогрева.



Отметим, что больше всего посетителей ожидается в купелях Екатеринбурга на Шарташе, в Верхотурском городском округе на реках Актай и Тура, в Заречном на белоярском водохранилище, в Каменске-Уральском на реке Каменке и Каменском водохранилище, в Первоуральске на Нижне-Шайтанском водохранилище, Билимбаевском, Новоуткинском прудах и акватории карьера на 334-м километре трассы Екатеринбург – Пермь, в Ревде на Ревдинском водохранилище и в Нижнем Тагиле на Тагильском пруду.