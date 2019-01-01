Новости дня
13:51 | 17.01.2019
Ларечный алкоскандал в Екатеринбурге: оперативников ОЭБиПК обвиняют в нарушении закона неизвестные «афганцы»
Между тем, в правоохранительных органах уверены в правоте своих сотрудников. Кроме этого, по данным veved.ru, мероприятие проводили опытные и профессиональные оперуполномоченные ОЭБиПК Ленинского района Екатеринбурга, один из них по фамилии Калиничев.
«Калиничев честный и порядочный сотрудник, уж кто-то, а он бы не стал заниматься тем, что ему приписывают владельцы торговой точки», – рассказал изданию бывший коллега оперативника.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу подтвердили, что действительно, 31 декабря в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь» сотрудники подразделения ОЭБиПК выявили нарушение действующего законодательства в сфере оборота спиртосодержащей продукции в торговой точке. Так, реализатором была отклеена акцизная марка и не предоставлен кассовый чек.
«После продажи сотрудники полиции представились, предъявили удостоверения. На момент проверки реализатор не смогла предоставить документы, разрешающие торговлю. Продавец пояснила сотрудникам полиции, что всегда отклеивает перед продажей акцизные марки по указанию своего руководства. В связи с выявленными нарушениями и отсутствием на момент проверки документации полицейские на законных основаниях изъяли алкогольную продукцию порядка 350 бутылок и 5 ранее отклеенных акцизных марок. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой копии материала направлены в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка для решения о привлечении организатора торговли к административной ответственности по статье 14.19 КоАП РФ. Что касается видеорегистратора, то на момент проверки он даже не был подключен, ввиду чего сотрудники полиции не стали его изымать в качестве вещественного доказательства. Остальные факты, распространенные предпринимателем, не соответствуют действительности», – заявили в ведомстве.
Отметим, что деятельность в павильоне осуществляет ООО «Крестина» (учредитель – Вячеслав Приказчиков). Согласно сервису 2ГИС, данная компания также реализует продукцию на остановочном комплексе «Автовокзал» на Щорса, 90. В марте 2014 года свердловский общественник Дмитрий Чукреев проводил рейд по указанному адресу (читать здесь), после чего полицейские изъяли оттуда около 1000 бутылок с горячительным. В январе 2013 года продукция изымалась участковым уполномоченным и в остановочном комплексе на Щорса, 24.
В качестве защитника бизнесмена выступил известный адвокат Иван Кадочников, который охотно комментирует данную тему в СМИ, заявляя о том, что его подзащитный воевал в Афганистане. Между тем, источники издания среди бывших воинов-афганцев заявили о том, что даже не слышали ни разу о Вячеславе Приказчикове.
Также, по информации veved.ru, Вячеслав Приказчиков намекал одному из оперативников на то, что в случае отказа вернуть ему алкогольную продукцию, он распространит о нем через СМИ нелицеприятную информацию.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:28 | 17.01.2019
В Екатеринбурге на бригаду энергетиков напали неизвестные с пистолетом
18:22 | 17.01.2019
Руководитель полиции Кургана Ищенко: «Сократилось количество наиболее опасных преступлений»
18:21 | 17.01.2019
За полдня выставку «Образование и карьера» в Перми посетило более 13 тысяч человек
18:14 | 17.01.2019
ЕМУП «Гортранс» потребовало от мэрии треть миллиарда рублей
18:03 | 17.01.2019
В Перми состоится зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
17:16 | 17.01.2019
В Катайске предпринимателя оштрафовали на 7 тысяч рублей за продажу сигарет рядом с детским садом
17:16 | 17.01.2019
На перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева в Перми изменяется организация дорожного движения
16:59 | 17.01.2019
В Екатеринбурге из-за карантина по гриппу закрывают больницы
16:47 | 17.01.2019
Пермякам напоминают о мерах безопасности во время купаний на Крещение
16:39 | 17.01.2019
«Умкин день» пройдёт в зоопарке Екатеринбурга в ближайшее воскресенье
16:29 | 17.01.2019
В центре Перми потушен пожар в офисном здании
15:55 | 17.01.2019
Уральцу присудили 480 часов обязательных работ за кражу денег у ветерана
15:36 | 17.01.2019
С 85-й годовщиной области южноуральцев поздравил депутат Госдумы
15:16 | 17.01.2019
Каждые три минуты в салонах связи на Урале продают 4G-смартфон
14:54 | 17.01.2019
«Горьковка» приглашает на концерт и презентацию книги
14:40 | 17.01.2019
В воскресенье в Перми впервые пройдет лыжный ультрамарафон
14:02 | 17.01.2019
В Свердловской области оборудуют 152 купели для крещения
13:51 | 17.01.2019
Ларечный алкоскандал в Екатеринбурге: оперативников ОЭБиПК обвиняют в нарушении закона неизвестные «афганцы»
13:46 | 17.01.2019
В Екатеринбурге пройдёт суд над преступной группировкой, работавшей на автоподставах
13:27 | 17.01.2019
Свердловчанка отсудила у продавца почти 900 тысяч за некачественную шубу
13:26 | 17.01.2019
В Прикамье аннулированы еще две лицензии управляющих организаций
13:16 | 17.01.2019
«Уралкалий» снизил поставки в Азию и сократил производство
13:11 | 17.01.2019
Полиция Нижнего Тагила разыскивает педофила, напавшего на школьницу
12:59 | 17.01.2019
В Пермском крае внедрят единую российскую систему продвижения экспорта
12:52 | 17.01.2019
За прошлый год в Перми родились более 14 тысяч детей
12:47 | 17.01.2019
В Перми прошел еще один рейд по проверке такси
12:46 | 17.01.2019
Взлетевший самолёт вернули в Екатеринбург из-за неисправности
12:41 | 17.01.2019
Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО
11:48 | 17.01.2019
Власти Екатеринбурга начали формировать планы к 300-летию города