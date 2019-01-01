В Екатеринбурге пройдёт суд над преступной группировкой, работавшей на автоподставах

13:46 | 17.01.2019

Фото: gorod55.ru

В уральской столице пройдёт судебный процесс над крупнейшей в России преступной группировкой, работавшей на автоподставах, об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.



Всего в банду входили 25 человек: бывший юрист страховой компании и сотрудники, которые занимались ремонтом машин. Злоумышленники работали в автосервисе, где наносили повреждения автомобилям для инсценировки ДТП. В основном они подбирали дорогие иномарки, чтобы получать в ОСАГО максимально возможные выплаты (400 тысяч рублей). После инсценировки ДТП мошенники получали деньги от страховых компаний, сумма которых составила около 6 млн рублей.



Канатова также отметила, что раскрыть дело удалось из-за ошибок директора экспертного центра. После того как участники рынка заметили у него много схожих экспертиз, удалось выйти на всю банду.