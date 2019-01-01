Свердловчанка отсудила у продавца почти 900 тысяч за некачественную шубу

13:27 | 17.01.2019

Фото: jofa.ru

Жительница Нижнего Тагила отсудила у продавца почти 900 тысяч рублей за продажу некачественной шубы, об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.



Женщина купила шубу в январе 2018 года за 290 тысяч рублей, однако через два месяца меховые шкурки стали расходиться по швам. Когда тагильчанка обратилась к продавцу с претензией, он забрал шубу и обязался вернуть деньги до 10 мая, однако обещание в указанный срок не выполнил. Тогда женщина обратилась в Качканарский суд. Свердловчанка получила 290 тысяч рублей за некачественную шубу, 290 тысяч за нарушение срока возврата средств и 290 тысяч за то что продавец не выполнил её требования добровольно.



Продавец пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако там только уменьшили госпошлину с 12 до 9 тысяч рублей.

