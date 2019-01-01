Полиция Нижнего Тагила разыскивает педофила, напавшего на школьницу

13:11 | 17.01.2019

Фото: скриншот видео

Как сообщает АН «Между строк» в Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, напавший и совершивший действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.



Нападение произошло в понедельник 14 января в районе 9 утра возле дома № 5на улице Энтузиастов в Дзержинском районе города, когда девочка шла в школу.



«Мужчина подошёл к девушке и начал хватать её за куртку. Школьница от испуга не могла закричать, но ей удалось вырваться и убежать. Всё это происходило на глазах у прохожих», — говорит собеседник агентства в правоохранительных органах.



Личность нападавшего мужчины пока не установлена.



Агентство опубликовало видео, на котором видно как мужчина с сумкой наперевес начинает преследовать девушку в светлой куртке.





В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» факт нападения неизвестного на школьницу подтвердили.



«В настоящее время материалы дела переданы в следственный отдел СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила»,– сказали там, и сообщили приметы нападавшего:



Рост выше 180 см, плотного телосложения, примерный возраст 30–40 лет, пуховик тёмно-синего цвета, шапка вязаная тёмно-синего цвета, штаны тёмного цвета, через правое плечо сумка тёмного цвета (на вид сумка для документов).



Тех, кто видел или знает подробности данного инцидента, просят обратиться в ОП № 17 по телефону: 8(343)597-68-04 или 02.

