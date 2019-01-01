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13:11 | 17.01.2019
Фото: скриншот видео
Полиция Нижнего Тагила разыскивает педофила, напавшего на школьницу
Нападение произошло в понедельник 14 января в районе 9 утра возле дома № 5на улице Энтузиастов в Дзержинском районе города, когда девочка шла в школу.
«Мужчина подошёл к девушке и начал хватать её за куртку. Школьница от испуга не могла закричать, но ей удалось вырваться и убежать. Всё это происходило на глазах у прохожих», — говорит собеседник агентства в правоохранительных органах.
Личность нападавшего мужчины пока не установлена.
Агентство опубликовало видео, на котором видно как мужчина с сумкой наперевес начинает преследовать девушку в светлой куртке.
В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» факт нападения неизвестного на школьницу подтвердили.
«В настоящее время материалы дела переданы в следственный отдел СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила»,– сказали там, и сообщили приметы нападавшего:
Рост выше 180 см, плотного телосложения, примерный возраст 30–40 лет, пуховик тёмно-синего цвета, шапка вязаная тёмно-синего цвета, штаны тёмного цвета, через правое плечо сумка тёмного цвета (на вид сумка для документов).
Тех, кто видел или знает подробности данного инцидента, просят обратиться в ОП № 17 по телефону: 8(343)597-68-04 или 02.
© «Вечерние Ведомости»
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