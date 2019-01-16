Новости дня
00:23 | 17.01.2019
Фото: uralweb
Кинотеатр «Колизей» в Екатеринбурге снова закрыли
«С 15 января кинотеатр "Колизей" приостанавливает деятельность из-за ремонтных работ. Предполагаемый срок открытия кинотеатра — 31 января 2019 года», — сказано на сайте.
Отметим, некоторые горожане грешным делом подумали, что кинотеатр закрыли на неопределённое время, а в ремонт придумали лишь в качестве нейтральной причины, ведь совсем недавно директор «Колизея» уволился по собственному. Многие из сторонников данной точки зрения предполагали, что закрытие кинотеатра связано с увольнением Сергея Федякова. Ещё в начале он написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Теперь же за ремонт в здании отвечает временно исполняющий обязанности руководителя «Колизея» Фёдор Кириллов.
— В любом кинотеатре, в любом кинозале существуют регламентные работы по обслуживанию проекционного оборудования, по вентиляции и так далее, и необходимость такого обслуживания назрела в том числе и в «Колизее», — рассказывает Кириллов. — Такие мероприятия проходят и в «Салюте», просто там 8 залов, и когда один из них закрывается, то зритель этого не замечает, потому что работают другие. В «Колизее» один зал, поэтому нам приходится закрывать. Мы решили совместить регламентно-технические работы с мелкими работами в зале. Где-то обивка на креслах подпорчена, надо поменять, где-то почистить, где-то звукоизоляция отошла.
Что касается «Салюта», то именно там сейчас временно работают сотрудники «Колизея».
Напомним, ремонт в кинотеатре начался еще осенью. В здании кинотеатра, который признан объектом культурного наследия, должны отремонтировать крышу.
Меняется не только внешний облик, но и специфика кинотеатра. После того как его передали в хозяйственное ведение «Салюта», Сергей Федяков решил превратить его в такой кинотеатр, в который люди будут приходить в вечерних платьях. К тому же, после закрытия клуба LYNCH, который раньше базировался на территории «Салюта», некоторые тематические вечеринки проводятся именно в «Колизее».
Фото: m.e1.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
00:23 | 17.01.2019
Кинотеатр «Колизей» в Екатеринбурге снова закрыли
23:48 | 16.01.2019
Екатеринбург взял 12 место в рейтинге городов России с лучшей экологией
23:04 | 16.01.2019
Администрация Екатеринбурга выпустила два пилотных номера газеты, пришедшей на замену «Вечернему Екатеринбургу»
21:59 | 16.01.2019
Серовский тракт, или «Трасса смерти», может стать федеральным
18:53 | 16.01.2019
Парламент Курганской области принял губернаторский закон о выплате соцпомощи студентам
18:49 | 16.01.2019
Пермские дошкольники сыграют в квест
18:43 | 16.01.2019
В минтрансе Пермского края состоялась встреча с руководителями диспетчерских служб такси
18:38 | 16.01.2019
В Перми снизилось количество зарегистрированных преступлений
18:30 | 16.01.2019
Крещенские купели в Кургане оборудуют на Бабьих песках
17:49 | 16.01.2019
Из муниципальной собственности в региональную передана дорога на улице Мичурина в Соликамске
17:44 | 16.01.2019
В Перми вновь пройдет фестиваль детских изобретений «ЭврикУм»
17:37 | 16.01.2019
Уголовное дело бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ вновь рассмотрят в суде
17:28 | 16.01.2019
Пермский край вошел в топ регионов России, привлекательных для развития ИТ-компаний
17:20 | 16.01.2019
На улице Ленина в Перми сошел с рельсов трамвай
16:58 | 16.01.2019
Дмитрий Мазепин встретился с делегацией Зимбабве
16:47 | 16.01.2019
В Нижнем Тагиле обостряется конфликт между мэрией и провайдерами
16:29 | 16.01.2019
Евгений Куйвашев встретится с депутатом Госдумы, чтобы обсудить ситуацию вокруг «ФГК». Вопрос уже взяли под контроль в Генпрокуратуре
16:25 | 16.01.2019
«Лыжня России — 2019» в Екатеринбурге состоится 9 февраля и пройдёт на 15 площадках
16:16 | 16.01.2019
Курганское УФАС привлекло к административной ответственности СУЭНКО
15:41 | 16.01.2019
В курганском микрорайоне Зайково построят модульный здравпункт
15:27 | 16.01.2019
В одной из поликлиник Кургана под видом пациентки орудовала карманница
15:18 | 16.01.2019
Интернет-заказы из Китая на Урал поедут в новых почтовых вагонах
15:14 | 16.01.2019
Планы Шипулина стать депутатом Госдумы подтвердил Евгений Куйвашев
15:08 | 16.01.2019
Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Турции товарную партию одежды и сувениров
15:01 | 16.01.2019
Прокуратура провела проверку скорой помощи в Копейске
14:48 | 16.01.2019
Евгений Куйвашев заявил о серьёзности планов по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге