Кинотеатр «Колизей» в Екатеринбурге снова закрыли

Старинный кинотеатр в центре Екатеринбурга «Колизей», который находится в самом центре города – на пересечении проспекта Ленина и Карла Либкнехта – снова закрыли. Согласно информации, размещённой на сайте кинотеатра, всё не так страшно: закрытие временное, по причине ремонта.«С 15 января кинотеатр "Колизей" приостанавливает деятельность из-за ремонтных работ. Предполагаемый срок открытия кинотеатра — 31 января 2019 года», — сказано на сайте.Отметим, некоторые горожане грешным делом подумали, что кинотеатр закрыли на неопределённое время, а в ремонт придумали лишь в качестве нейтральной причины, ведь совсем недавно директор «Колизея» уволился по собственному. Многие из сторонников данной точки зрения предполагали, что закрытие кинотеатра связано с увольнением Сергея Федякова. Ещё в начале он написал заявление на увольнение по собственному желанию.Теперь же за ремонт в здании отвечает временно исполняющий обязанности руководителя «Колизея» Фёдор Кириллов.— В любом кинотеатре, в любом кинозале существуют регламентные работы по обслуживанию проекционного оборудования, по вентиляции и так далее, и необходимость такого обслуживания назрела в том числе и в «Колизее», — рассказывает Кириллов. — Такие мероприятия проходят и в «Салюте», просто там 8 залов, и когда один из них закрывается, то зритель этого не замечает, потому что работают другие. В «Колизее» один зал, поэтому нам приходится закрывать. Мы решили совместить регламентно-технические работы с мелкими работами в зале. Где-то обивка на креслах подпорчена, надо поменять, где-то почистить, где-то звукоизоляция отошла.Что касается «Салюта», то именно там сейчас временно работают сотрудники «Колизея».Напомним, ремонт в кинотеатре начался еще осенью. В здании кинотеатра, который признан объектом культурного наследия, должны отремонтировать крышу.Меняется не только внешний облик, но и специфика кинотеатра. После того как его передали в хозяйственное ведение «Салюта», Сергей Федяков решил превратить его в такой кинотеатр, в который люди будут приходить в вечерних платьях. К тому же, после закрытия клуба LYNCH, который раньше базировался на территории «Салюта», некоторые тематические вечеринки проводятся именно в «Колизее».Фото: m.e1.ru