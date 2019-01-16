Екатеринбург взял 12 место в рейтинге городов России с лучшей экологией

23:48 | 16.01.2019

Фото: life-list.ru

Екатеринбург стал двенадцатым в рейтинге городов России с лучшей экологией по результатам опроса Superjob. В расчёт брали 37 городов с населением больше полумиллиона человек.



Несмотря на то, что уральская столица взяла 12-е место по всей стране, сами екатеринбуржцы хвалить городскую экологию не спешат: всего 11% от населения в полтора миллиона считают местную экологию приемлемой. При этом, по данным авторов исследования, за последние 8 лет число положительных и нейтральных оценок в Екатеринбурге увеличилось более, чем в 1,5 раза.



Столицу Урала в рейтинге самых чистых городов обошли Краснодар, Казань, Набережные Челны, Томск, Барнаул, Новосибирск, Владивосток, Уфа, Пенза и Хабаровск.



Самыми загрязненными городами России по оценкам их жителей стали Красноярск, Новокузнецк и Челябинск.



Однако достаточно хорошее место во всероссийском рейтинге не помешало Екатеринбургу возглавить и ТОП-самых грязных городов. Рейтинг городов с самой плачевной экологической ситуацией был опубликован в 2018 году.

