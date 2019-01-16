Администрация Екатеринбурга выпустила два пилотных номера газеты, пришедшей на замену «Вечернему Екатеринбургу»

Мэрия Екатеринбурга выпустила первые два номера «Екатеринбургского вестника» – новой газеты, создание которой инициировал глава города Александр Высокинский. Данная газета больше похожа на брошюру: графическими изысками не блещет, а вместо картинок и интересных схем – таблицы.«Екатеринбургский вестник» должен заменить «Вечерний Екатеринбург» в части обязательной публикации нормативных актов, выпускаемых городской властью. В выходных данных новинки указано, что она является «официальным периодическим печатным изданием главы и администрации Екатеринбурга».Что касается наполнения, то первые 150 экземпляров газеты, главным редактором которой значится будущий руководитель городского департамента информполитики Алексей Редин, состоят исключительно из официальных постановлений. Первый номер, вышедший в пятницу, 11 января, содержит постановление как раз об учреждении самой газеты, а второй, датированный 15-м января, – назначение общественных слушаний по проекту планировки района «Кургановский-1».«Вечерний Екатеринбург» перестал печатать нормативные акты горадминистрации с начала 2019 года — после того, как проиграл тендер на «публикацию официальной и социально значимой информации». Новая команда Екатеринбурга решила разделить ежегодно выделяемые «Вечерке» почти 60 млн рублей (58,9 млн в 2018 году) между официальными и популярными негосударственными СМИ для большей эффективности своей информационной политики.Пока тендер на публикацию в общеизвестном городском СМИ не состоялся, «Екатеринбургский вестник» отвечает всем требованиям закона, который под периодическим печатным изданием понимает «газету, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год». Издания до 999 экземпляров можно не регистрировать как СМИ — эту уловку обычно используют политические партии в предвыборных кампаниях, выпускающие агитки, очень похожие на газеты.