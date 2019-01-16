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23:04 | 16.01.2019

Фото: 66.ru

Администрация Екатеринбурга выпустила два пилотных номера газеты, пришедшей на замену «Вечернему Екатеринбургу»

Мэрия Екатеринбурга выпустила первые два номера «Екатеринбургского вестника» – новой газеты, создание которой инициировал глава города Александр Высокинский. Данная газета больше похожа на брошюру: графическими изысками не блещет, а вместо картинок и интересных схем – таблицы.

«Екатеринбургский вестник» должен заменить «Вечерний Екатеринбург» в части обязательной публикации нормативных актов, выпускаемых городской властью. В выходных данных новинки указано, что она является «официальным периодическим печатным изданием главы и администрации Екатеринбурга».

Администрация Екатеринбурга выпустила два пилотных номера газеты, пришедшей на замену «Вечернему Екатеринбургу»


Что касается наполнения, то первые 150 экземпляров газеты, главным редактором которой значится будущий руководитель городского департамента информполитики Алексей Редин, состоят исключительно из официальных постановлений. Первый номер, вышедший в пятницу, 11 января, содержит постановление как раз об учреждении самой газеты, а второй, датированный 15-м января, – назначение общественных слушаний по проекту планировки района «Кургановский-1».

«Вечерний Екатеринбург» перестал печатать нормативные акты горадминистрации с начала 2019 года — после того, как проиграл тендер на «публикацию официальной и социально значимой информации». Новая команда Екатеринбурга решила разделить ежегодно выделяемые «Вечерке» почти 60 млн рублей (58,9 млн в 2018 году) между официальными и популярными негосударственными СМИ для большей эффективности своей информационной политики.

Пока тендер на публикацию в общеизвестном городском СМИ не состоялся, «Екатеринбургский вестник» отвечает всем требованиям закона, который под периодическим печатным изданием понимает «газету, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год». Издания до 999 экземпляров можно не регистрировать как СМИ — эту уловку обычно используют политические партии в предвыборных кампаниях, выпускающие агитки, очень похожие на газеты.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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