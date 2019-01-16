Серовский тракт, или «Трасса смерти», может стать федеральным

21:59 | 16.01.2019

Фото: v-tagile.ru

Трасса Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, именуемая в народе «Трассой смерти», может перейти в федеральное владение. По предварительным прогнозам, это произойдёт через 7 лет – в 2026 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».



Изменения предусмотрены в плане развития автодорог до 2031 года и позволят соединить транспортный коридор «Северный Урал» (Тюмень-Салехард) с «Северным широтным коридором» (Пермь-Томск).



Начальник отдела имущественных отношений «Уралуправтодора» Ольга Салех Агха сообщила, что работа по передаче автодорог в рамках оптимизации сети – процесс нелёгкий. «Это длительная и довольно сложная процедура, требующая взаимодействия с учреждениями» – отметила Салех Агха. В пресс-службе организации уточнили, что никаких планов по расширению свердловской трассы дорожное управление пока не строит.



Трассу Екатеринбург – Серов в народе называют «трассой смерти» — здесь часто происходят смертельные ДТП. Особенно опасным считается отрезок от Нижнего Тагила до Серова.