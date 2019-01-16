Евгений Куйвашев ответил шуткой на «девяток» яиц, шутка оказалась пророческой

Генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» Александр Засыпкин.

В ходе прошедшей сегодня пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, когда речь зашла о мониторинге цен на продукты, вспомнил о «девятке» яиц и сказал, что даст поручение, чтобы в упаковке было не менее 12 яиц.«Про яйца. На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нет, я сейчас дам поручение, сейчас, и будет не менее 12 яиц (смеется). Даже не сомневайтесь в этом! Мониторингом цен занимается ФАС. Работаем с необоснованным завышением цен. Так или иначе, рост цен будет все равно, из-за инфляции. Выросли цены на горючее, соответственно — и на продукты. Мы видим полную производственную цепочку. Необоснованного повышения цен не допустим. Я серьезно говорю. Я не шучу», – сказал губернатор.Вскоре после пресс-конференции генеральный директор птицефабрики «Рефтинская» Александр Засыпкин в интервью порталу Znak.com, заявил журналисту, что птицефабрика «Рефтинская» начнет выпускать упаковки с 12 яйцами, которые будут продаваться по цене десятка во всех 19 фирменных магазинах сети расположенных в 11 городах Свердловской области.«Для нас социальная ответственность — не громкие слова, а один из основополагающих принципов нашей работы. Мы хотим поддержать население Свердловской области. Сколько продлится акция, на предприятии пока не знают. Это будет решено позже», — заявил Засыпкин журналисту Znak.com.Однако, в разговоре с журналистами издания E1.RU Засыпкин заявил, что это решение никак не связано с заявлением губернатора.«Просто так совпало. У нас это обсуждалось еще до выступления губернатора, когда появились упаковки из девяти яиц. Мы хотели сделать дюжину по цене за десяток, чтобы показать покупателям, что не все поставщики одинаковые», — сказал Засыпкин, и добавил, что это не разовая акция, это надолго, получаемая предприятием маржа позволяет предприятию продавать 12 яиц по цене 10. К тому же основным видом бизнеса для компании является продажа мяса курицы.