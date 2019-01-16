В Екатеринбурге напротив Белого дома иномарка сбила людей на пешеходном переходе

21:23 | 16.01.2019

Фото: 66.ru

И сегодняшний вечер в Екатеринбурге не обошёлся без ДТП. На улице Бориса Ельцина, прямо напротив здания правительства, легковой автомобиль Mazda наехал на группу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. У одного из пострадавших травма оказалась серьёзной – пострадавшего увезли на реанимации.



«В ДТП пострадал молодой человек. Какое-то время он лежал на дороге без сознания, позже его увезла реанимация. Кроме того, сразу после аварии были слышны крики ребенка. На месте находится автомобиль скорой помощи», — сообщают наши коллеги из 66.ru. По словам очевидцев, автомобиль двигался на высокой скорости и даже не пытался затормозить.



С водителем Mazda сейчас работают сотрудники госавтоинспекции. В отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга заявили, что по предварительной информации водитель автомобиля Mazda 6 допустил наезд не только на молодого человека и, предположительно, ребёнка, но и на 43-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе: «С предварительным диагнозом „сотрясение мозга“ пострадавшая госпитализирована в больницу № 36. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии на месте».