Уголовное дело бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ вновь рассмотрят в суде

17:37 | 16.01.2019

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ Сергея Прохоренко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, в январе-феврале будет повторно направлено в районный суд. В настоящее время, по данным vеved.ru, экс-чиновник ознакамливается с материалами дела, а его адвокат пытается обжаловать сроки ознакомления в Свердловском областном суде.



Напомним, что 5 июня 2017 года Белоярский райсуд вынес приговор в отношении Прохоренко, согласно которому он был признан виновным в получении взятки, ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 233 миллионов рублей. В декабре 2017 года Свердловский областной суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение иным составом суда. 6 февраля 2018 года судья Белоярского райсуда Елена Самарина приняла решение вернуть материалы уголовного дела в прокуратуру. Свое решение она обосновала тем, что со стороны органа предварительного расследования допущены существенные нарушения требований УПК РФ. Таковые заключаются в том, что следствие не исследовало все обстоятельства совершения преступления, которое инкриминируется Прохоренко.



Сам Сергей Прохоренко свою вину в получении взятки не признает, а также указывает на противоречия в показаниях некоторых свидетелей и на нарушения при возбуждении уголовного дела.