В Нижнем Тагиле обостряется конфликт между мэрией и провайдерами

В Нижнем Тагиле реализация проекта «Светлый город» по замене старых опор освещения вылилась в очередной конфликт между операторами связи и чиновниками администрации города. В период с 13 по 15 января на улице Красноармейская на отрезке протяженностью около 350 метров между улицами Космонавтов и Ермака один из подрядчиков мэрии скинул с опор освещения, подлежащих демонтажу, кабель Интернет-провайдеров, повредив оборудование.Работы проводились без согласования с операторами связи, которые даже не были предупреждены о планах подрядчика. На перебои со связью абоненты не жаловались, так как техническим службам провайдеров удалось оперативно переключить их на резервные линии, сообщает пресс-служба «Уральской ассоциации операторов связи».В «УралАОС» считают произошедшее вопиющим фактом нарушения прав интересов абонентов и компаний, которые пострадали в результате действий подрядчика. В настоящее время подсчитывается ущерб, после чего операторы связи намерены обратиться с заявлением в правоохранительные органы по факту самоуправства (ст. 330 УК РФ) работников компании, осуществлявших демонтаж кабеля.Напомним, что в последний раз масштабные факты несанкционированного сброса кабеля в Нижнем Тагиле фиксировались в мае 2018 года.