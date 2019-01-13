Евгений Куйвашев встретится с депутатом Госдумы, чтобы обсудить ситуацию вокруг «ФГК». Вопрос уже взяли под контроль в Генпрокуратуре

16:29 | 16.01.2019

Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценит, насколько обоснованно было предоставление налоговых льгот «Федеральной грузовой компании». Об этом он заявил сегодня на собственной пресс-конференции, комментируя ранее озвученную депутатом Госдумы Дмитрием Иониным информацию о, предположительно, фиктивном трудоустройстве сотрудников в ФГК, что позволило, по оценкам парламентария, получить налоговую выгоду в размере около 1,5 миллиарда рублей. Евгений Куйвашев намерен встретится лично с Дмитрием Иониным, чтобы обсудить эту ситуацию.



Между тем, в настоящее время депутат совместно с юристами прорабатывает вопрос подачи иска в Уставный суд Свердловской области для оспаривания самого факта предоставления налоговых льгот ФГК. Учитывая, что Уставный суд рассматривает всего порядка пяти заявлений в год, процессы становятся крайне резонансными.



Также по данным издания, у Дмитрия Ионина недавно состоялась встреча с заместителем Генпрокурора РФ Николаем Винниченко (бывшим Полпредом Президента в УрФО). В Генпрокуратуре взяли под контроль проведение доследственной проверки, которую продолжает проводить Уральское следственное управление на транспорте СК России. Следователям предстоит дать оценку действиям топ-менеджеров «ФГК» и принять решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

