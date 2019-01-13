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16:25 | 16.01.2019
Фото: ТАСС
«Лыжня России — 2019» в Екатеринбурге состоится 9 февраля и пройдёт на 15 площадках
На ставшие традиционными массовые лыжные забеги выйдут как профессиональные лыжники, так и любители, многие из которых принимают участие не ради победы, а ради удовольствия, получаемого от самого, столь массового, мероприятия. Кстати, к пробежкам допускаются участники возрастом от десяти лет, поэтому многие участвуют в забеге полным составом семьи.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что в этом году соревнования будут организованы на пятнадцати площадках во всех семи районах города. Сделано это для того, чтобы жители города смогли выбрать себе наиболее удобное место для участия в лыжном празднике.
Старт, традиционно, будет дан на всех площадках в 12:00 — сразу же после торжественной церемонии открытия.
Кроме того, все участники «Лыжни России» в день проведения мероприятия смогут бесплатно проехать в муниципальном общественном транспорте. А на площадках, организованных на лыжных базах, можно будет воспользоваться прокатом лыж.
9 февраля любителей лыжного спорта и здорового образа жизни ждут на ниже перечисленных площадках.
В Ленинском районе.
• Преображенский парк в Академическом микрорайоне;
• межшкольный стадион при ДЮСШ №2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а).
В Верх-Исетском районе.
• Лыжная база УрГМУ;
• ДЮСШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а).
В Железнодорожном районе.
• Лыжная база «Локомотив;
• стадион УрГУПС;
• стадион поселка Северка.
В Орджоникидзевском районе.
• Лыжная базаа ЕМУП СОК «Калининец»;
• лыжная база ЕМУП «Олимп».
В Октябрьском районе.
• ЦПКиО имени Маяковского;
• культурно-досуговый центре «Исток»;
• стадион школы №60.
В Чкаловском районе.
• База ДЮСШ «Родонит»;
• стадион школы №137.
В Кировском районе.
• Лыжная база «Кировская».
© «Вечерние Ведомости»
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