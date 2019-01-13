«Лыжня России — 2019» в Екатеринбурге состоится 9 февраля и пройдёт на 15 площадках

16:25 | 16.01.2019

Фото: ТАСС

В Екатеринбурге ХХХVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2019» пройдёт 9 февраля.



На ставшие традиционными массовые лыжные забеги выйдут как профессиональные лыжники, так и любители, многие из которых принимают участие не ради победы, а ради удовольствия, получаемого от самого, столь массового, мероприятия. Кстати, к пробежкам допускаются участники возрастом от десяти лет, поэтому многие участвуют в забеге полным составом семьи.



В мэрии Екатеринбурга сообщили, что в этом году соревнования будут организованы на пятнадцати площадках во всех семи районах города. Сделано это для того, чтобы жители города смогли выбрать себе наиболее удобное место для участия в лыжном празднике.



Старт, традиционно, будет дан на всех площадках в 12:00 — сразу же после торжественной церемонии открытия.



Кроме того, все участники «Лыжни России» в день проведения мероприятия смогут бесплатно проехать в муниципальном общественном транспорте. А на площадках, организованных на лыжных базах, можно будет воспользоваться прокатом лыж.



9 февраля любителей лыжного спорта и здорового образа жизни ждут на ниже перечисленных площадках.



В Ленинском районе.



• Преображенский парк в Академическом микрорайоне;

• межшкольный стадион при ДЮСШ №2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а).



В Верх-Исетском районе.



• Лыжная база УрГМУ;

• ДЮСШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а).



В Железнодорожном районе.



• Лыжная база «Локомотив;

• стадион УрГУПС;

• стадион поселка Северка.



В Орджоникидзевском районе.



• Лыжная базаа ЕМУП СОК «Калининец»;

• лыжная база ЕМУП «Олимп».



В Октябрьском районе.



• ЦПКиО имени Маяковского;

• культурно-досуговый центре «Исток»;

• стадион школы №60.



В Чкаловском районе.



• База ДЮСШ «Родонит»;

• стадион школы №137.



В Кировском районе.



• Лыжная база «Кировская».