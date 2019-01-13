Интернет-заказы из Китая на Урал поедут в новых почтовых вагонах

15:18 | 16.01.2019

Почта России существенно обновила вагонный парк в уральском регионе. Накануне сразу в два филиала – Свердловский и Тюменский – поступило 25 почтовых вагонов нового поколения, которые обеспечены электронной системой управления, позволяющей отслеживать их техническое состояние в режиме реального времени. Кроме того, новые вагоны отличаются повышенной грузоподъемностью. Первая бригада уральских проводников уже прошла обучение для управления и работы в новой железнодорожной технике, сообщает пресс-служба Свердловского филиала ФГУП «Почта России».



Новые вагоны будут эксплуатироваться как в составах скорых и пассажирских поездов, так и в составе почтового поезда «Москва-Владивосток». Срок службы новых багажно-почтовых вагонов составляет 40 лет, они обладают увеличенным объемом грузового отсека и межремонтным интервалом, в сравнении с почтовыми вагонами более ранней постройки. Технические особенности вагонов в перспективе позволят эксплуатировать подвижной состав на железнодорожной инфраструктуре Китая.



Напомним, что в 2018 году Почта России открыла новый железнодорожный маршрут доставки нерегистрируемых международных отправлений из КНР жителям Урала. Ежедневно наземная почта из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда следует в место международного почтового обмена в Екатеринбурге. Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы.