Планы Шипулина стать депутатом Госдумы подтвердил Евгений Куйвашев

15:14 | 16.01.2019

Фото:yekaterinburg.sm-news.ru

Сегодня, 16 января, на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс ясность в вопрос, который интересовал многих журналистов. Обсуждал ли он с биатлонистом Антоном Шипулиным возможное выдвижение в Госдуму РФ?



Глава региона подтвердил информацию, и сказал: «Что касается Антона, мы с ним это обсуждали. Когда придет время, он примет такое решение».



После того как в Госдуме освободилось место Сергея Бидонько ставшего заместителем свердловского губернатора, и сдавшего свой мандат, появились слухи о том, что занять освободившееся место в федеральном парламенте может Антон Шипулин, пройдя через довыборы по Серовскому одномандатному избирательному округу.



Сам Шипулин на вопросы об этом заявлял, что «ясности полной нет», и просил дождаться официальных заявлений.